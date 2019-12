Standaardinstellingen voor modems KPN niet altijd veilig

Wie een draadloos modem heeft van KPN of een van haar dochterbedrijven zoals Het Net en XS4ALL, doet er goed aan de veiligheidsinstellingen te controleren. De standaardinstellingen van onder andere de zwarte Experia Box en de Speedtouch 780 zijn niet veilig. Het standaard wachtwoord voor de draadloze beveiliging (WPA) is bij deze modems eenvoudig te achterhalen. Volgens een opgave van KPN zijn er meer dan 400.000 van deze modems in Nederland in gebruik.

Wijzigen van het standaard wachtwoord in een zelfgekozen wachtwoord is een oplossing. Lees hier hoe. Ook op de site van KPN is te lezen hoe de instellingen aangepast kunnen worden. De Consumentenbond raadt aan om standaard wachtwoorden uit veiligheidsoverwegingen altijd te wijzigen. Het standpunt van de bond is dat fabrikanten verantwoordelijk zijn voor het leveren van veilige digitale producten.

Wie de standaard instelling niet wijzigt, heeft geen beveiligde draadloze verbinding. Dat betekent dat ‘vreemden’ bijvoorbeeld e-mail en wachtwoorden kunnen lezen of van de verbinding gebruik maken en spam en spyware verspreiden. Dat kan nare gevolgen hebben want de consument op wiens naam die verbinding staat, is verantwoordelijk voor wat er via die verbinding verstuurd en binnengehaald wordt.