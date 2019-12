Veel nepkaas in pizza’s en kant-en-klaarmaaltijden

Producten als pizza’s, kant-en-klaarmaaltijden en cheeseburgers bevatten naast echte kaas vaak ook hoge percentages nepkaas, zo blijkt uit onderzoek van het tv-programma ‘Keuringsdienst van Waarde’. De Consumentenbond ziet dit als een vorm van misleiding, omdat op basis van de verpakking niet duidelijk is dat er ook nepkaas wordt gebruikt.

Nepkaas is een product op basis van plantaardige olie, veel goedkoper dan echte kaas. Het gebruik van de nepkaas is niet verboden, maar fabrikanten zetten de consument wel op het verkeerde been. Op de verpakking wordt steevast gesproken over ‘kaas’, terwijl die kaas in sommige gevallen voor meer dan de helft uit nepkaas bestaat. Het zou beter – en eerlijker – zijn als fabrikanten duidelijk aangeven hoeveel kaas en hoeveel imitatiekaas een product bevat.

Warenwet

In de Warenwet staat onder meer dat aanduidingen die een onjuiste indruk wekken over de samenstelling van een product niet mogen. De Consumentenbond vindt dat de Voedsel en Warenautoriteit op deze overtredingen van de Warenwet hoort te controleren.