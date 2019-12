Nepmedicijnen eenvoudig te bestellen via internet

Het is vrij eenvoudig om medicijnen die in Nederland alleen op recept verkrijgbaar zijn via internet in het buitenland te bestellen. Maar het is niet duidelijk of de besteller vervolgens de echte medicijnen ontvangt, of gewoon pilletjes waarvan het de vraag is wat erin zit. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van de Consumentenbond naar het bestellen van medicijnen op internet.



De Consumentenbond zocht op internet naar medicijnen waar patiënten niet zo makkelijk om vragen aan een arts, zoals Viagra, Prozac en Valium. De onderzoekers troffen een flink aantal websites aan dat deze medicijnen aanbiedt. De sites zien er betrouwbaar uit, mede door een afbeelding van een arts of apotheek.



Van de honderd bestellingen zijn inmiddels bijna dertig middelen binnengekomen. Maar het staat niet vast of het om de echte medicijnen gaat of om nepmiddelen. De meeste opgestuurde medicijnen maken in ieder geval een weinig betrouwbare indruk. Vaak zitten ze los in een zakje, zonder bijsluiter en zonder duidelijke afzender erop vermeld. Daarom vermoedt de Consumentenbond dat de kans op vervalsing groot is. En mocht het wel het juiste medicijn betreffen, is dat ook niet zonder gevaar, aangezien receptmedicijnen niet voor niets alleen op artsvoorschrift verkrijgbaar zijn. Dit soort middelen kunnen onder meer bijwerkingen hebben. Ook kunnen er gezondheidsrisico’s optreden door interactie met andere medicijnen die mensen al gebruiken.