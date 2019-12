Meld ervaringen met nieuwe NS-dienstregeling

De nieuwe dienstregeling van de NS, die 14 december 2008 is ingegaan, heeft op de eerste werkdag niet tot grote problemen geleid. Bij de Consumentenbond zijn nauwelijks extra vragen of klachten binnengekomen en ook de NS meldt geen grote ontregelingen. De Consumentenbond roept reizigers op hun positieve of negatieve ervaringen te melden, met name waar het structurele veranderingen betreft. U kunt uw reacties kwijt op ons forum.

Een nadeel van de nieuwe dienstregeling is dat de Intercity Arnhem-Den Haag niet meer rijdt. Reizigers moeten nu – met dezelfde reistijd - overstappen in Utrecht, met als risico dat ze de (krappe) aansluiting missen. Daar staat tegenover dat er op een aantal trajecten meer treinen rijden. Reizigers kunnen bijvoorbeeld nu ook in Twente en tussen Arnhem en Nijmegen acht keer per uur de trein nemen, zodat het spoorboekje voor die reis overbodig wordt.

Reacties

De reacties die reizigers op het forum van de Consumentenbond achterlaten, gaat de bond begin 2009 aan de NS voorleggen.