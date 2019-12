Nieuwe ontwikkeling Dexia-zaak

Een nieuwe stap in de juridische afwikkeling van de Dexia-zaak (aandelen-lease). Vrijdag 25 januari heeft de Advocaat Generaal van de Hoge Raad advies uitgebracht. Voor echtparen van wie slechts één van de partners het Dexia-contract tekende is het advies gunstig. Als de Hoge Raad het advies overneemt, krijgen zij mogelijk hun inleg en restschuld volledig terug. De uitspraak is begin mei.

De Consumentenbond is niet verbaasd over het advies. Al eerder zag de bond kansen voor de zogeheten groep eega’s. De uitspraak die Hoge Raad in mei doet geldt overigens niet automatisch voor alle mensen in deze groep. Iedereen moet vervolgens individueel zijn zaak voor de rechter brengen, waarbij er nog individuele omstandigheden kunnen zijn waardoor de uitspraak anders uitpakt. In ieder geval zal de uitspraak alleen gelden voor de Eega’s die correct en op tijd (binnen 3 jaar) het contract hebben ontbonden.

Duisenbergregeling

Voor mensen die al al eerder het Dexia-aanbod accepteerden of onder de Duisenbergregeling vallen zijn de nieuwe ontwikkelingen niet van toepassing. De Consumentenbond staat overigens nog steeds achter de Duisenbergregeling. Deze regeling die 3 jaar geleden werd getroffen is bedoeld voor de grote groep gedupeerden die een eenvoudige en snelle oplossing wilden. Voor mensen die de regeling destijds niet toereikend vonden, was er de mogelijkheid een 'opt-out'-verklaring te sturen en door te procederen. De bond heeft daarin niet geadviseerd.