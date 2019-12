Rechter: niks mis met beleid goedkope medicijnen

Het nieuwe ‘preferentiebeleid’ waarbij zorgverzekeraars bij diverse veelgebruikte medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden, hoeft niet op de helling. Dat heeft rechter bepaald in een zaak tussen Mediq Apotheken en zorgverzekeraar UVIT.

De nieuwe werkwijze zou de autonomie en de beslisruimte van de apotheker aantasten. Volgens de rechtbank gaat dat argument niet op, omdat artsen in geval van medische noodzaak toch kunnen kiezen voor een duurder middel dat niet op de preferentielijst van de zorgverzekeraar staat. De Consumentenbond steunt het preferentiebeleid, dat alle zorgverzekeraars sinds begin juni hanteren. Het gaat om een totale besparing van € 350 miljoen op jaarbasis en de kwaliteit is niet in het geding, want de goedkopere medicijnen werken net zo goed als de duurdere varianten. Belangrijk is wel dat zorgverzekeraars hun klanten goed informeren en dat de besparing leidt tot lagere premies.

Mededingingswet

Ondertussen bekijkt de NMa of de mededingingswet niet wordt overtreden. Het gaat er dan om dat niet alle zorgverzekeraars exact dezelfde lijsten met goedkope voorkeursmedicijnen hanteren. Voor de consument moet er wat te kiezen zijn.