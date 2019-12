Onderzoek naar betaalgedrag van 3000 consumenten

Het betaalgedrag van Nederlanders verandert. Zo gebruiken consumenten nauwelijks nog een papieren acceptgiro voor het betalen van hun rekeningen, neemt internetbankieren een grote vlucht en daalt het aantal contante betalingen. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek van de Consumentenbond naar het betaalgedrag van 3000 Nederlanders. Het onderzoek is terug te lezen in de Geldgids van juni 2008.

90% van de ondervraagden uit het internetpanel regelt zijn bankzaken via internet (in 2004 52%). Het merendeel van de consumenten betaalt in 2008 rekeningen met een automatische incasso: 72% ten opzichte van 63% in 2004. Slechts 3% betaalt in 2008 de rekeningen nog met een acceptgiro. 72% van de ondervraagden geeft aan enkele keren per jaar of vaker gebruik te maken van betaalmogelijkheden op internet, bijvoorbeeld voor de aankoop in een webwinkel. In de meeste gevallen wordt iDeal gebruikt (64%), gevolgd door de creditcard (24%) en Paypal (6%).

Eigen bank

Verder blijkt dat de meeste ondervraagden bankieren bij de Postbank (44%), net als in 2004 (51%). Het gaat hierbij om de bank waar men de meestgebruikte betaalrekening heeft. Rabobank is net als in 2004, tweede in rij (2008: 27%, 2004: 25%) en ABN Amro is als derde geƫindigd (2008: 16% en 2004: 14%).