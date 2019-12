Home

2008 Afronding onderzoek woekerpolissen pas over enkele maanden Nieuws| Gepubliceerd op:11 januari 2008

Het onderzoek naar de beleggingsverzekeringen dat het ministerie van Financiƫn uitvoert, loopt enkele maanden vertraging op. Dat schrijft minister Bos in antwoord op een brief van de Consumentenbond, waarin de bond opheldering vraagt over de stand van zaken van het onderzoek. De Consumentenbond vindt dit uitstel een zorgelijke ontwikkeling, omdat consumenten hierdoor nog langer in onzekerheid blijven.



Het onderzoek van het ministerie moet bijdragen aan het oplossen van de problemen die rondom beleggingspolissen zijn ontstaan. De bond zal er bij het Ministerie en de Tweede Kamer op aan blijven dringen om het onderzoek toch zo snel mogelijk af te ronden.



Eind 2006 constateerde de AFM, waakhond voor de financiƫle sector, dat er het nodige mis was aan de beleggingsverzekeringen. De Consumentenbond stuurde aan op een nader onderzoek, wat er door druk van de Tweede Kamer ook kwam. Half vorig jaar vertelde de minister nog dat het onderzoek voor het einde van het jaar 2007 klaar zou zijn.