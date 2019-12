Geen duurdere schoenen door oneerlijke concurrentie

De Consumentenbond roept het Ministerie van Economische Zaken op om in Brussel actie te ondernemen tegen de oneerlijke concurrentie op leren schoenen. De Europese Unie is van plan om de extra importtarieven voor (goedkope) Chinese en Vietnamese schoenen te handhaven. Door deze maatregel betaalt de consument 10 tot 16,5 procent meer voor schoeisel uit de twee Aziatische landen.

Schoenen zijn een basisbehoefte voor consumenten. Consumenten moeten kunnen profiteren van de vrije handel, bepleit de bond. Door de goedkope alternatieven voor Europese leren schoenen van een extra toeslag te voorzien, worden Europese fabrikanten op geen enkele manier gestimuleerd om hun prijzen concurrerend te maken. Het gevolg is dat consumenten onnodig te veel betalen voor hun leren schoeisel.

Weinig steun

De afspraak over extra importtarieven zijn een kleine twee jaar geleden gemaakt. Destijds was er al weinig steun voor de maatregel: slechts negen landen stemden voor en vier onthielden zich van stemming. Maar liefst twaalf landen – waaronder Nederland – waren het niet eens met het voorstel om producenten binnen de EU een betere concurrentiepositie te geven door een extra heffing voor goedkope Aziatische schoenfabrikanten in te voeren.