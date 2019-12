Open brief over VWA aan ministers

De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) moet over voldoende geld en capaciteit beschikken om al zijn wettelijke taken uit te voeren. Dat stelt de Consumentenbond in een open brief gestuurd aan de ministers Gerda Verburg (voedselkwaliteit) en Ab Klink (volksgezondheid).

Door voortdurende bezuinigingen wordt de ondergrens van het toezicht op voedselveiligheid bereikt, zo bleek in februari uit een uitgelekte brief van de VWA zelf. In de ogen van de Consumentenbond is dat een zorgwekkende ontwikkeling. De bond roept de overheid op voldoende budget vrij te maken. Ook moet de VWA de mogelijkheid krijgen om de kosten van met name hercontroles zelf rechtstreeks in rekening te brengen bij het bedrijfsleven. Het is immers de eigen schuld van bedrijven als ze hun zaakjes bij de eerste inspectie niet op orde hebben.

Etikettering en misleiding

De kerntaak van de VWA is het onderzoeken en bewaken van de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Daarnaast is de VWA ook verantwoordelijk voor het toezicht op onder andere etikettering en misleiding, maar juist op die punten wordt nauwelijks gecontroleerd

