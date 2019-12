Privacywaakhond moet optreden tegen lekke webwinkels

De Consumentenbond roept het College bescherming persoonsgegevens op hard op te treden tegen webwinkels die de wet niet naleven. Onderzoek van het Algemeen Dagblad toont aan dat veel webwinkels hun beveiliging niet op orde hebben.

Diverse online shops maken bij het invullen van de persoonlijke gegevens geen gebruik van een beveiligde internetverbinding. Consumenten lopen daarbij risico op misbruik van persoonsgevens, gebruikersnamen en wachtwoorden doordat anderen die informatie kunnen onderscheppen. De Consumentenbond verwacht dat de brancheorganisatie van webwinkels, Thuiswinkel.org, in zijn jaarlijkse certificering van hun leden specifiek aandacht aan dit beveiligingsprobleem gaat besteden.



Steekproef

Uit een recente steekproef van de Consumentenbond onder ruim 3100 draadloze netwerken in Den Haag blijkt dat ruim de helft in het geheel niet of niet voldoende beveiligd is. Als het netwerk niet goed beveiligd is, kunnen kwaadwillenden wachtwoorden stelen en e-mails lezen. Al met al een zorgelijke ontwikkeling aangezien het leveren van veilige producten en diensten aan consumenten een basisvoorwaarde is.