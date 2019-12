Home

2008 Overzicht pretparken en zwemparadijzen Nieuws| Gepubliceerd op:21 juli 2008

Voor wie deze zomer zijn vertier in Nederland zoekt, heeft de Consumentenbond 13 bekende en minder bekende pretparken en 13 zwemparadijzen onder de loep genomen.



In het zomernummer van de Consumentengids staat een overzicht van wat de parken en baden te bieden hebben. Ook zijn de entree- en parkeertarieven in kaart gebracht. De prijzen en mogelijkheden lopen sterk uiteen. Een gemiddeld gezin met twee kinderen betaalt voor een dagje pretpark gemiddeld ruim € 120, inclusief entree, parkeergeld, plattegrond, eten en drinken. Een dagje zwemparadijs kost gemiddeld € 20 per persoon.



Tivoli

Het overzicht in de Consumentengids vermeldt dat kinderen tot en met 2 jaar gratis naar binnen mogen bij Amusementspark Tivoli in Berg en Dal. Dat is niet juist. Alleen voor kinderen tot 2 jaar is de entree gratis.