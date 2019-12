Problemen met bereik mobiel internet iPhone 3G

In de afgelopen anderhalve maand zijn vele gebruikers van de iPhone 3G geconfronteerd met het wisselvallige bereik van het mobiele internet. Het is onduidelijk of de klachten veroorzaakt worden door het toestel, het netwerk of een combinatie van die twee. Zowel iPhoneproducent Apple als T-Mobile onderzoeken de kwestie en proberen een oplossing te vinden.

De iPhone 3G is half juli in Nederland gelanceerd. Via de officiƫle kanalen is de mobiele telefoon uitsluitend te koop in combinatie met een abonnement van T-Mobile. De mobiele telefoon is wel op meerdere plekken verkrijgbaar bijvoorbeeld via telecomwinkels die abonnementen van verschillende providers aanbieden.

Aanspreekpunt

Voor consumenten die de iPhone 3G direct bij T-Mobile gekocht hebben, is T-Mobile het enige aanspreekpunt bij klachten over het bereik van het mobiele internet, ongeacht de oorzaak. Voor consumenten die de telefoon ergens anders gekocht hebben, is de provider aanspreekpunt voor de dienst en de winkelier voor het toestel. T-Mobile roept iPhonegebruikers met klachten op om deze kenbaar te maken via een speciaal daarvoor geopende weblog.

