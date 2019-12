Rechten consument bij vliegproblemen

Zaterdag 25 juli verwacht luchthaven Schiphol extra drukte als gevolg van vertrekkende vakantiegangers. Voor reizigers kan de extra drukte leiden tot problemen als (langdurige) vertraging, geannuleerde vluchten of overboeking.

Passagiers hebben in dergelijke gevallen altijd recht op compensatie. Dat kan zijn in de vorm van consumpties of een overnachting. Bij annulering en overboeking heeft de reiziger in veel gevallen ook recht op een financiële compensatie.

Hoewel luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn om hun passagiers hierover informeren, doen zij dit lang niet altijd. Het kan lonen om informatie aan te vragen bij de incheckbalie van de luchtvaartmaatschappij want de compensatie kan oplopen tot €600,-.

Meer informatie

Op de website van de EU staat informatie over rechten van de passagiers. Gedupeerde reizigers kunnen hun klacht ook bij EU-claim indienen. Dit bedrijf dient namens consumenten tegen betaling claims in bij luchtvaartmaatschappijen (op basis van no cure no pay).