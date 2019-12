Onderhandelingsresultaat voor gedupeerden beleggingsverzekeringen ING

De Consumentenbond is blij dat er in navolging van de deal met Delta Lloyd nu ook een concreet en redelijk resultaat op tafel ligt voor consumenten die gedupeerd zijn door beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Postbank en RVS. Feit blijft dat consumenten te veel betaald hebben voor deze producten en daar de rekening voor betalen. De schikking van de Stichtingen Verliespolis en WoekerpolisClaim zal de financiële pijn voor een aantal consumenten verzachten.



Voor consumenten met beleggingsverzekeringen van deze drie aanbieders kan het onderhandelingsresultaat van de belangenorganisaties een acceptabele tegemoetkoming zijn voor de te hoge kosten die zij betaald hebben. De schikking kan een lange onzekere rechtsgang besparen. De Consumentenbond adviseert consumenten om het concrete aanbod van de aanbieders in 2009 af te wachten. Dat aanbod moet duidelijk maken welke tegemoetkoming individuele consumenten krijgen. Vervolgens kunnen zij –eventueel met hulp van een onafhankelijk financieel adviseur- bepalen of dat voor hen voldoende genoegdoening is of dat zij toch naar de rechter stappen.



Nu ook deze verzekeraars over de brug zijn, roept de Consumentenbond alle overige verzekeraars op om ook aan gedupeerde consumenten een passende oplossing te bieden. De bond zal concrete schikkingsvoorstellen van verzekeraars op de voet volgen.