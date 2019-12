Steeds meer reizigers tevreden over NS

Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over NS. In het eerste kwartaal van 2008 gaf 75% een rapportcijfer van 7 of hoger. Reizigers zijn vooral tevreden over de sociale veiligheid in de treinen en op de stations, en over de kans op een zitplaats. Voor het op tijd rijden van de treinen geeft nu meer dan de helft van de reizigers een 7 of hoger.

Dat blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat namens NS en de consumentenorganisaties wordt uitgevoerd. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 steeg het aandeel reizigers dat tevreden is over op tijd rijden fors (van 39% naar 51%).

Zorgen

De consumentenorganisaties maken zich nog wel zorgen over het halen van aansluitingen. De indruk bestaat dat er vaak niet meer even wordt gewacht op een vertraagde trein. Daarom moet naast de punctualiteit van treinen ook die van reizigers worden gemeten. Samen met NS willen de consumentenorganisaties daarvoor een methode ontwikkelen. Het gaat er tenslotte om of de reiziger op tijd zijn bestemming bereikt.