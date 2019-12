Rotterdam nog niet toe aan afschaffen strippenkaart

Gebruikers van het openbaar vervoer in Rotterdam vinden dat de strippenkaart nog niet moet worden afgeschaft. Dat blijkt uit een quickscan van de Consumentenbond. Binnenkort beslist staatssecretaris Huizinga over het afschaffen van de strippenkaart op de Rotterdamse metro. De bond vraagt haar naar aanleiding van de peiling om eerst goed te onderzoeken of hiervoor wel voldoende draagvlak is, ook onder consumenten die de chipkaart nu niet gebruiken.

Uit de scan van de Consumentenbond blijkt dat slechts een derde van de Rotterdamse reizigers gebruik maakt van de OV-chipkaart. Ongeveer een kwart van de ondervraagden zegt de kaart wel te hebben gebruikt, maar nu niet meer. Hoewel de meeste gebruikers tevreden zijn, blijkt dat er ook nog veel problemen zijn, bijvoorbeeld bij het in- en uitchecken.

Afschaffen strippenkaart

Bijna tweederde van de ondervraagden is het eens met de stelling dat de strippenkaart alleen mag worden afgeschaft wanneer alles goed werkt en de overgrote meerderheid van de reizigers is overgestapt op de chipkaart. Zover is het nu nog niet en daarom vindt een ruime meerderheid het op dit moment niet verantwoord om de kaart af te schaffen.