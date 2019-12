Sla in zakjes snel opeten

Het is aan te raden voorverpakte sla binnen één tot twee dagen na aankoop op te eten. Op de uiterste houdbaarheidsdatum is het met de kwaliteit een stuk slechter gesteld gesteld, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De bond onderzocht diverse soorten voorverpakte sla van verschillende supermarkten. Bijna alle kant-en-klare sla blijkt op de dag van aankoop dik in orde: 86% scoort dan goed tot zeer goed. Maar dat ligt anders op de dag van de uiterste houdbaarheidsdatum. Dan krijgen slechts 4 van de 29 zakjes sla (3 keer veldsla, één zakje rucola) het predikaat goed. Dat is 14% van het totaal, terwijl 59% van de voorverpakte sla op de uiterste houdbaarheidsdatum niet verder komt dan matig of slecht.

Achterin het schap

Wie de voorverpakte sla toch langer dan twee dagen wil bewaren, doet er goed aan in de winkel goed op de houdbaarheidsdatum te letten. Zoek ook eens achterin het koelvak. Vaak liggen daar nog zakjes die net wat langer houdbaar zijn.