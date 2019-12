Sparen bij buitenlandse banken

Consumenten krijgen steeds meer mogelijkheden om tegen hoge rentevergoedingen te sparen, onder andere bij buitenlandse banken. Het loont de moeite om te kijken waar tegen gunstige voorwaarden hoge rente wordt gegeven. De Consumentenbond krijgt regelmatig de vraag of het veilig is om bij buitenlandse banken spaargeld te stallen.

Hoe veilig het is om ergens spaargeld te stallen is voor een groot deel afhankelijk van de uitkering van het spaartegoed bij faillissement van de betreffende bank. De meeste banken die in Nederland actief zijn hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank en vallen onder het depositogarantiestelsel wat betekent dat bij faillissement per persoon maximaal €38.000 wordt vergoed (waarvan de eerste €20.000 volledig en over het bedrag van €20.000-€40.000 90% vergoeding) door DNB.

Garantieregeling

Er zijn echter ook een paar buitenlandse banken actief die niet of gedeeltelijk onder dit Nederlandse garantiestelsel vallen, zoals bijvoorbeeld Icesave of Argenta. Op grond van Europese regels moeten banken die gevestigd zijn in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein minimaal een bedrag van €20.000 per persoon per instelling garanderen. Dat is dan het garantiestelsel uit het land van herkomst.Het is dus verstandig te checken onder welke garantieregeling de betreffende bank valt. Consumenten kunnen daarvoor kijken op de website van DNB, over het depositogarantiestelsel of bellen met de informatiedesk van DNB 0800 -020 1068 (gratis).