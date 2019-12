Stamppot: veel verzadigd vet en erg zout

Voorverpakte zuurkool- en andijviestamppot bevat erg veel zout en aanzienlijke hoeveelheden verzadigd vet, zo blijkt uit een test van de Consumentenbond. Van de geteste maaltijden scoort 30% slecht en 65% komt niet verder dan het predikaat redelijk. Alleen de andijvie met gehaktballetjes van Albert Heijn krijgt het oordeel goed.

Gemiddeld bevatten kant-en-klare stamppotten 5,8 gram zout, maar er zijn ook uitschieters van meer dan 8 gram zout. Consumenten zitten met zo’n maaltijd in één klap ruim boven het overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag. Qua vetzuursamenstelling doen de stamppotten het niet veel beter. Hoewel de maaltijden op zich niet heel erg vet zijn, bevatten ze relatief veel cholesterolverhogend verzadigd vet. De smaak van de stamppotten is niet beoordeeld.

Receptuur aanpassen

De Consumentenbond betrokken fabrikanten en winkeliers is gevraagd de receptuur aan te passen. Ook herhaalt de bond de oproep aan de overheid om concrete afspraken te maken met de levensmiddelenindustrie over een drastische beperking van het gebruik van zout.



 Test stamppot

 Opzouten!