Stop handel in diploma’s financieel adviseurs

Aan de huur en verhuur van diploma’s van financieel adviseurs moet een einde komen. De Consumentenbond roept de AFM op het wettelijke verbod beter te handhaven. Consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat zij voor hun financieel advies zaken doen met een expert die daar de vereiste diploma’s voor heeft. Daarom moet in aanvulling op de huidige regels een register komen waarin staat welke diploma’s iemand heeft en of hij voldoet aan de regels van permanente educatie.

In het register kunnen consumenten opzoeken welk financieel advies iemand mag geven en ook of hij regelmatig op opfriscursus gaat. Voor een aantal gebieden, zoals bijvoorbeeld hypotheekadvies, geldt namelijk dat, net als bij EHBO, het diploma vervalt als er niet regelmatig bijgespijkerd wordt.

Financieel adviseurs bieden op dit moment voor veel geld hun diploma’s te huur aan. Anderen kunnen hiermee actief zijn als financieel adviseur zonder daarvoor eerst allerlei tijdrovende cursussen te moeten volgen om de benodigde diploma’s te halen. Wettelijk gezien is het niet verplicht dat elke medewerker van een financieel dienstverlener de vereiste diploma’s heeft mits hij/zij onder leiding staat van iemand die wel alle diploma’s heeft. Hoe die leiding ingevuld moet worden is wettelijk niet geregeld. De bond pleit daarom voor een verbod op deze praktijken en vastlegging van kwalificaties in openbare registers.”