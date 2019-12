Stoplichtsysteem beter dan ‘Ik kies bewust-logo’

Welke producten zijn gezond, en wat kan je beter niet te vaak eten? Het ‘Ik kies bewust-logo’ moet uitkomst bieden, maar het tv-programma Keuringsdienst van Waarde plaatste in zijn uitzending van 4 september ook flink wat kritische kanttekeningen bij het logo. Bij het Engelse ‘stoplichtsysteem’ zie je in één oogopslag in hoeverre een product gezond is, vandaar dat de Consumentenbond daar de voorkeur aan geeft.

Op dit moment zijn er allerlei voedingslogo’s, zoals Ik kies Bewust, het Klavertje en de Dagelijkse Voedingsrichtlijn. Consumenten zien door de bomen het bos niet meer. De Consumentenbond ziet het liefst een nieuw overkoepelend systeem, waarbij op de voorkant van alle producten met groene, oranje en rode bolletjes wordt aangegeven of iets per portie relatief veel of weinig vet, verzadigd vet, calorieën, suiker en zout bevat.

Hoe meer groene bolletjes, hoe gezonder. Op die manier kan iemand die voor het schap staat bijvoorbeeld heel makkelijk verschillende soorten chips met elkaar vergelijken. En omdat een fabrikant zo veel mogelijk groene bolletjes op zijn product wil, dwingt het ook tot productverbetering. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Succes

In Engeland wordt het stoplichtsysteem door een aantal producenten al met succes toegepast. Het is daar bekend onder de naam ‘multiple traffic lights’ (meervoudig stoplicht).