Netwerkstoring KPN: slechte communicatie

In de tweede week van mei 2008 hadden gebruikers van verschillende internet- en telefoniediensten te kampen met een grote netwerkstoring bij KPN. Consumenten hebben in zo’n geval recht op compensatie. De Consumentenbond zou graag zien dat de betrokken aanbieders hun klanten uit eigen beweging compenseren voor de periode waarin de dienst niet geleverd is.

Bij een storing van bijvoorbeeld drie dagen zou dan een compensatie van zo’n 10% van het maandgeld op zijn plaats zijn. De aanbieder zou dit automatisch in mindering kunnen brengen op de eerstvolgende factuur.

Een storing op dergelijke schaal laat volgens de bond bovendien nog maar eens de kwetsbaarheid van gebundelde diensten (dual en triple play) zien: behalve het internet doet ook gelijk de telefoon niets meer. De communicatie tussen aanbieder en klant is dan lastig. Het is zaak voor de aanbieder om nieuwe manieren te vinden om klanten in geval van storing juist, helder en tijdig te informeren.