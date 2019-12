Strippenkaart moet nog even blijven

Britse onderzoekers adviseren het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de chip in de Openbaar Vervoer-chipkaart te laten vervangen. Staatssecretaris Huizinga vraagt zich nu 'in alle ernst af' of de datum van 1 januari 2009 voor landelijke invoering van de OV-chipkaart in de huidige vorm nog haalbaar is.

De Consumentenbond stelt de volgende eisen aan een landelijke invoering van de OV-chipkaart:

De kaart moet veilig zijn en tegoeden en persoonlijke gegevens mogen geen gevaar lopen;

De privacy moet gegarandeerd zijn;

De chipkaart mag niet leiden tot hogere tarieven;

De chipkaart moet overal verkrijgbaar zijn;

De techniek (automaten, poortjes, in- en uitchecken) moet feilloos werken.

Gezien de recente ontwikkelingen - waarbij wederom de chip op de huidige OV-chipkaart gekraakt blijkt te zijn - en de twijfels van de staatssecretaris pleit de bond ervoor de nationale strippenkaart ook na 1 januari nog in de lucht te houden. Pas wanneer de OV-chipkaart zich heeft bewezen en de meeste reizigers de OV-chipkaart vertrouwen en zijn overgegaan, kan de strippenkaart worden afgeschaft. Op die manier wordt de reiziger niet gedwongen, maar juist langzaam verleid.