Tarieven voor bankdiensten mogen niet meer stijgen

Het moet afgelopen zijn met de fikse jaarlijkse prijsstijgingen van de betaalrekening. Want de vorming van een Europese betaalmarkt levert de banken en het bedrijfsleven straks een kostenbesparing van miljarden euro’s per jaar op.

Op 28 januari is het startschot gegeven voor een nieuw Europees betaalsysteem (SEPA). Aan zo’n systeem zitten voor consumenten belangrijke voordelen. Met je bankpas kun je straks overal in Europa betalen. Het overschrijven van geld (via internetbankieren) naar het buitenland wordt makkelijker. En je eigen bankrekening kun je op termijn overal in Europa gebruiken; handig voor mensen die bijvoorbeeld in Frankrijk een vakantiehuisje hebben of in Spanje gaan studeren.

Kostenbesparing

Maar nadelen zijn er ook, los van het feit dat je bankrekeningnummer wel twee keer zoveel tekens krijgt. Het veranderen van bank wordt wellicht lastiger en misschien is de veiligheid van de automatische incasso niet meer gewaarborgd. De Consumentenbond voert campagne voor het behoud van de overstapservice en voor aparte toestemming voor iedere nieuwe automatische incasso. In ieder geval mogen de kosten van het betalingsverkeer voor consumenten niet meer stijgen.