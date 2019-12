Home

2008 Onduidelijkheid over telefonische verkoop Nieuws|Bedrijven die telefonisch hun producten en diensten verkopen, zijn vaak onduidelijk over de overeenkomst. Bovendien zijn zij erg agressief in hun benadering. Dit blijkt uit de honderden meldingen die de Consumentenbond de afgelopen maanden heeft ontvangen over de telefonische verkoop van met name energie- en telecombedrijven. Gepubliceerd op:17 juli 2008



Veel consumenten denken alleen in te stemmen met de ontvangst van een informatiepakket. Tot hun verbazing krijgen zij enkele dagen na het gesprek direct een contract in de bus. Telefonische verkoop valt onder de regels van de overeenkomst op afstand. Volgens deze regels kan de koper zonder opgaaf van redenen het contract annuleren. De bedenktijd bij een overeenkomst op afstand is zeven werkdagen. Deze periode gaat in veel gevallen in op het moment dat de overeenkomst mondeling is aangegaan.



Verlengen bedenktijd

De verkoper is verplicht de consument te informeren over de bedenktijd. Daarnaast is hij verplicht om onder meer de adresgegevens van het bedrijf te verstrekken. Wanneer niet alle informatie verstrekt wordt op de bevestiging, kan de bedenktijd daardoor verlengd worden tot wel drie maanden. Wie een overeenkomst wil annuleren, moet het bedrijf binnen die bedenktijd een brief sturen. Het bedrijf mag hiervoor geen kosten in rekening brengen. Consumenten die niet benaderd willen worden door telefonische verkopers, kunnen kijken op www.infofilter.nl.