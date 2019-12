Terugdraaien betaling Tel Sell

Gedupeerde consumenten die onlangs bij Tel Sell een product hebben besteld en betaald, maar nog niet geleverd hebben gekregen, hebben nog één mogelijkheid om niet met lege handen te komen zitten. Consumenten die betaald hebben met een incasso afgegeven via internet kunnen deze namelijk nog laten terugdraaien.

Een machtiging afgegeven via internet is eigenlijk juridisch ongeldig. Consumenten kunnen deze laten terugdraaien via de procedure onterechte incasso (binnen 12 maanden na afschrijvingen). Hetzelfde geldt voor telefonische machtigingen die niet binnen enkele dagen schriftelijk zijn bevestigd door Tel Sell. Klanten kunnen hiervoor terecht bij hun eigen bank .

Curator

Consumenten die producten hebben besteld en betaald maar nog niet geleverd hebben gekregen of een product hebben geretourneerd kunnen zich melden bij de curator. Zij kunnen hun vordering dan indienen samen met het betaalbewijs (bijv. een bankafschrift) en eventuele andere stukken. Stuur het geheel op naar: Tel Sell B.V., tav Curatoren, Koningsbeltweg 22, 1329AG Almere. De bond adviseert consumenten voorlopig geen producten bij Tel Sell te bestellen. Het is beter af te wachten tot er meer duidelijk is over een doorstart voordat u een bestelling doet bij Tel Sell. Ook het retourneren van producten raadt de bond af, want de kans is groot dat men geen geld terugkrijgt.