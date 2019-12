Vaak internetstoring en service kan beter

Internetproviders confronteren hun klanten nog regelmatig met een haperende verbinding en onvoldoende service. In augustus en september 2008 had 39% van de klanten last van een storing of een administratief probleem, zo blijkt uit de eerste editie van de ‘Providermonitor’ van de Consumentenbond.

De resultaten van de Providermonitor staan in de Digitaalgids van januari en voor leden ook op internet: www.consumentenbond.nl/providermonitor.

Van de acht grote aanbieders van internet en telefoon komt XS4ALL met het eindcijfer 7,8 als beste uit de bus. Op de tweede en derde plaats staan Het Net (7,2) en KPN (6,9). Ziggo doet het met een totaalscore van 5,9 het slechtst.

Enquête

De Consumentenbond vroeg de bijna 2.000 deelnemers aan de Providermonitor onder andere naar hun oordeel over de kwaliteit van internet, de kwaliteit van de telefoonverbinding, het afhandelen van storingen. Bijna vier op de tien consumenten had in augustus en september last van problemen. Bij Telfort (56%) en Ziggo (52%) had meer dan de helft van alle klanten te kampen met één of meerdere storingen. Het ging daarbij vooral om internet- en telefoonstoringen, maar ook om administratieve problemen.