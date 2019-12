Bond vraagt opheldering veiligheid probiotica

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de veiligheid van probiotica (middelen met gunstige bacteriën). De Consumentenbond roept minister Klink van Volksgezondheid op om op korte termijn opdracht te geven voor een diepgravend onderzoek. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de medische toepassing van probiotische middelen, maar vooral ook naar de vele drankjes, pillen en poeders op de consumentenmarkt.

Onlangs zijn bij wetenschappelijk onderzoek met probiotica een aantal patiënten overleden. Wat dat betekent voor gezonde mensen of mensen met kleine darmproblemen is onduidelijk.

Advies

Het wetenschappelijk onderzoek geeft daar geen antwoord op en deskundigen spreken elkaar tegen. Daarom kan de Consumentenbond mensen op dit moment niet adviseren over het wel of niet gebruiken van de probiotische middelen. Mensen met vragen wordt aangeraden contact op te nemen met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) of het Voedingscentrum.

Voldoende mate

De Consumentenbond deed in 2006 zelf onderzoek naar probiotica. Dat onderzoek was niet gericht op het aspect veiligheid maar puur op de vraag of de bacteriën wel in voldoende mate in de probiotische middelen aanwezig zijn om het darmkanaal te kunnen halen.