Ook vergoeding bij technisch mankement vliegtuig

Consumenten hebben ook recht op compensatie als hun vlucht wegens technische problemen wordt geannuleerd of een langdurige vertraging oploopt. Dat heeft het Europees Hof van Justitie eind december bepaald.

Het was al zo dat reizigers bij langdurige vertraging een compensatie moeten krijgen in de vorm van tegoedbonnen voor eten of een hotelovernachting. Daar bovenop hebben reizigers bij annulering van een vlucht recht op een gratis vervangende vlucht of restitutie van de reissom én op financiële compensatie voor het ongemak. In de praktijk weigerden de luchtvaartmaatschappijen echter over de brug te komen als de vertraging of annulering het gevolg was van een technisch mankement. Het Europees Hof heeft nu bepaald dat een technische probleem wel degelijk onder het normale bedrijfsrisico van een luchtvaartmaatschappij valt en dat er in zo’n geval geen sprake is van ‘overmacht’. Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden zoals ernstige fabrieksfouten, sabotage en terrorisme heeft de consument geen recht op compensatie.

Geschillencommissie

In de zomer van 2009 gaat de Geschillencommissie Luchtvaart van start. Consumenten die een geschil hebben met een bij de brancheorganisatie BARIN aangesloten luchtvaartmaatschappij over een langdurige vertraging, overboeking of annulering, kunnen dan bij de Geschillencommissie terecht.