Home

Nieuws

2008 Consumentenautoriteit pak verkooptrucs aan Nieuws| Gepubliceerd op:22 mei 2008

Ondernemers overtreden op grote schaal consumentenrechten, dat concludeert de Consumentenbond na het verschijnen van het jaarverslag 2007 van de Consumentenautoriteit (CA). De bond vraagt de CA daar slagvaardig en daadkrachtig tegen op te treden en niet alleen streng maar ook snel in te grijpen. In 2008 zou ook moeten worden opgetreden tegen misleidende en agressieve verkooptrucs in bijvoorbeeld de energiesector en de telecommarkt.



De Consumentenautoriteit heeft in zijn eerste jaar laten zien een toezichthouder te zijn die niet alleen blaft maar ook bijt. Onder andere naar aanleiding van klachten die de bond aan haar doorspeelde is de eerste boete uitgedeeld, aan Sana Direct/Naturpost voor het ongevraagd toesturen van vervolgzendingen. Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken krijgt de CA bevoegdheden om oneerlijke en misleidende handelspraktijken zoals verkooptrucs effectief aan te pakken. De bond pleit ervoor dat de CA met deze nieuwe bevoegdheden actief en krachtig zal gaan optreden tegen dit soort overtredingen.



Belangenbehartiger versus toezichthouder

De Consumentenbond heeft lang gepleit voor de oprichting van een toezichthouder op consumentenrecht. Een organisatie die controleert of bedrijven zich aan de regels houden en zonodig boetes kan opleggen. Met de klachten en signalen die ook bij de bond binnen komen, kan de Consumentenautoriteit een onderzoek instellen en ingrijpen bij collectieve overtredingen van het consumentenrecht. De Consumentenautoriteit zorgt ervoor dat deze praktijken worden gestaakt, vandaar dat snel ingrijpen van belang is. Als belangenbehartiger kan de Consumentenbond in onderhandeling met het bedrijf ervoor proberen te zorgen dat de klachten van groepen gedupeerde consumenten netjes door de overtreder worden opgelost.