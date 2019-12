Voedingsnota: pappen en nathouden

Het kabinet wil het kiezen voor gezond makkelijker maken. In de nieuwe Voedingsnota zet minister van Volksgezondheid Ab Klink zijn plannen uiteen. Daarbij ligt de bal vooral bij consumenten, fabrikanten en winkeliers. Vanuit de overheid zelf komt er voorlopig geen extra wet- of regelgeving. En daarmee mist het nieuwe beleid een belangrijke stok achter de deur, zo concludeert de Consumentenbond.

Hoewel het kabinet in de Voedingsnota terecht wijst op het belang van een gezonde leefstijl, had de bond er meer verwacht. De minister zet vooral in op voorlichting en vraagt fabrikanten het totale voedselaanbod gezonder te maken. Maar zonder concrete maatregelen vanuit de overheid en zonder aanvullende wet- en regelgeving is het vooral ‘pappen en nathouden’. En ook de plannen om het gebruik van zout terug te dringen zijn weinig concreet.

Etikettering

De Consumentenbond pleit voor strengere en vooral duidelijke regels ten aanzien van etikettering. Consumenten moeten in één oogopslag kunnen zien of een product gezond of juist minder gezond is. Dat kan bijvoorbeeld met het stoplichtsysteem waarbij op de voorkant van de verpakking met kleuren wordt aangegeven of een product veel of weinig suiker, zout, verzadigd vet en calorieën bevat. De huidige voedingslogo’s (Ik Kies Bewust, Klavertje en Dagelijkse Voedingsrichtlijn) bieden veel minder houvast. De Consumentenbond gaat deze punten voorafgaand aan de behandeling van de Voedingsnota in de Tweede Kamer opnieuw aan de orde stellen.