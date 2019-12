Wel vitamines in groenten

De Telegraaf opende woensdag 16 april met het bericht dat er in groenten steeds minder vitamines en mineralen zitten. Het verhaal is grotendeels gebaseerd op een oud onderzoek van de Consumentenbond, dat bovendien uit zijn verband is gerukt. De conclusie dat de hoeveelheid vitamine in diverse groenten in de loop der jaren is afgenomen kan de bond niet onderschrijven. Hetzelfde geldt voor het eventuele verband met het aantal gevallen van kanker en diabetes.

In 2005 deed de Consumentenbond onderzoek naar mogelijke verschillen tussen biologische en reguliere groente. Daarbij kwamen nauwelijks significante verschillen aan het licht. In dat onderzoek is ook het vitamine C-gehalte gemeten. In de Telegraaf worden die metingen door de Vereniging tot behoud van boer en milieu vergeleken met gegevens uit de NEVO-tabel (een naslagwerk voor voedingskundigen). Dat is appels met peren vergelijken, omdat de versheid van de groenten een grote rol speelt. De hoeveelheid vitamine C neemt namelijk sterk af naarmate de groenten langer bewaard worden. Daarnaast spelen ook andere aspecten een rol, zoals de analysemethode en het jaargetijde waarin de groente wordt onderzocht.

Stoomgroenten

In 2007 deed de Consumentenbond nog onderzoek naar voorverpakte stoomgroenten. Daarbij werd juist een heel hoog gehalte aan vitamine C aangetroffen.