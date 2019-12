Wereldwijde Consumenten Actiedag: duurzaam consumeren

Wereldwijde Consumenten Actiedag, georganiseerd door Consumers International op 15 oktober 2008, staat dit jaar in het teken van duurzaam consumeren. Consumenten moeten duurzaam kunnen consumeren en door bedrijven en overheden hiertoe in staat worden gesteld. Dat betekent dat organisaties transparant en begrijpelijk informeren over de wijze waarop zij produceren en (maatschappelijk verantwoord) ondernemen. De Consumentenbond steunt daarom de invoering van de Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK) die bedrijven en organisaties verplicht deze informatie aan consumenten te verstrekken.

Consumenten willen weten wat ze kopen. Daarnaast stelt de overheid dat consumenten verantwoordelijk zijn voor producten die ze kopen en bedrijven met hun koopgedrag moeten sturen om goede praktijken te stimuleren. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid hebben consumenten betrouwbare informatie nodig. De WOK geeft hen het recht op betrouwbare informatie over de maatschappelijke aspecten van productie. Consumenten kunnen op www.wijwillenwok.nl een steunbetuiging achterlaten voor de strijd van de Consumentenbond voor invoering van de WOK.

Eerlijk en duurzaam

De Consumentenbond heeft in 2002 de WOK opgesteld. Analoog aan de Wet openbaarheid van bestuur waarmee burgers de overheid kunnen dwingen bepaalde informatie te verschaffen. De WOK moet betrouwbare en verifieerbare informatie opleveren op basis waarvan producten met elkaar vergeleken kunnen worden. Consumenten kunnen zo hun wensen voor een eerlijke en duurzame samenleving inhoud geven. Wijwillenwok is een initiatief van MVO Platform, Consumentenbond en Fairfood.