Eindelijk wet patiëntenrecht in aantocht

Op 23 mei 2008 is in de ministerraad de beleidsbrief over een nieuwe patiëntenrechtenwet behandeld. De Consumentenbond pleit al jaren voor heldere kwaliteitsinformatie van de zorg en voor een geschillencommissie in de zorg. De bond steunt dan ook van harte de vandaag behandelde plannen. Daarbij is het wel zaak dat een aantal punten goed verankerd worden en is daadkrachtig optreden van de toezichthouder (NZa) en de Inspectie (IGZ) onmisbaar.

Kwaliteitsinformatie

Goede kwaliteitsinformatie is nodig om de positie van de zorgconsument verder te verbeteren. Het moet net zo eenvoudig worden als bij het kopen van een wasmachine om de kwaliteit van de huisarts, verpleeghuis of ziekenhuis te vergelijken. De NZa dient als marktmeester daadkrachtig toezicht te houden op het beschikbaar stellen van die informatie door de zorginstellingen.

Klachtenrecht

De wettelijke verankering van één geschillencommissie klinkt veelbelovend. Vooral de onafhankelijkheid van de commissie, de laagdrempeligheid en de bindende uitspraak zijn hierbij essentieel. Een grote stap vooruit volgens de bond, waarbij aansluiting dan wel moet gelden voor álle zorgverleners en aanbieders van zorg in Nederland.