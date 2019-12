Ziggo: ‘alles onder controle’

Ziggo, aanbieder van televisie, internet en telefonie, zegt de klantservice weer onder controle te hebben. Medio juni ontving de Consumentenbond in een week tijd bijna 15.000 klachten. De bond heeft in die periode gesprekken gevoerd met Ziggo om aan te dringen op een snelle oplossing van de problemen.

Consumenten trokken vooral aan de bel over de bereikbaarheid van de klantenservice en de lange wachttijden. Het grote verschil in de prijs voor het bellen naar diezelfde klantenservice, werd ook regelmatig genoemd; voor sommigen betekende de fusie een stijging van 1 cent naar 10 cent per minuut. Als tegemoetkoming heeft Ziggo de prijs tijdelijk verlaagd naar 2 cent. Een veelgehoorde klacht is ook een haperende of niet functionerende verbinding (internet & telefonie). Over tv-storingen kwamen het minste meldingen binnen.



Compensatie

Het aantal klachten is inmiddels afgenomen. Er komen bij de bond nog wel meerdere klachten per dag binnen; niet ongewoon voor een groot bedrijf als Ziggo. Het bedrijf heeft de klachten geanalyseerd en is nu druk bezig deze structureel op te lossen.

Ziggo-klanten die van mening zijn dat het bedrijf tekort geschoten is in haar dienstverlening, kunnen compensatie aanvragen. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie of (een deel van) de overeenkomst op te zeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.