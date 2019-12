Kwaliteit zorg moet snel transparant

Prinsjesdag, 16 september 2008

Het kabinet moet er op korte termijn voor zorgen dat consumenten ook in de zorg de beschikking krijgen over keuze-informatie. In de Miljoenennota staat dat daar in 2009 een begin mee wordt gemaakt, en dat zorgconsumenten over vier jaar voor prestatiecijfers over tachtig aandoeningen terecht kunnen op internet. De Consumentenbond pleit voor meer snelheid. Er is bij de zorgaanbieders en bij de diverse instanties – zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg – al veel informatie beschikbaar. Het is zaak dat die gegevens zo snel mogelijk openbaar worden. De bond denkt daarbij eerder aan maanden dan aan jaren.

Voor informatie over een lekker restaurant, een geschikt vakantieadres of een nieuwe auto kunnen consumenten op diverse plaatsen terecht. Maar als het gaat om het meest kostbare bezit – je gezondheid – is er nauwelijks objectieve keuze-informatie voor handen. Ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook huisartsen, tandartsen en apothekers moeten openheid van zaken geven. Het gonst al jaren van de goede voornemens en plannen, maar keuze-informatie is nog steeds nauwelijks beschikbaar. De Consumentenbond vindt op dit punt de kabinetsplannen voor de komende vier jaar te weinig ambitieus.

Transparantie

Het is zaak dat consumenten en patiënten zelf kunnen opzoeken welk ziekenhuis goed scoort bij de behandeling van bijvoorbeeld borstkanker of reuma, en hoe de verschillende ziekenhuizen omgaan met pijnbestrijding bij een bevalling. Meer transparantie over prestaties van zorgverleners moet de consument helpen bij het maken van een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze.