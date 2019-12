Zorgverzekering niet automatisch verlengen

De Consumentenbond raadt Nederlanders aan om de zorgverzekering niet automatisch te prolongeren. Nieuwe omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de zorgverzekering niet meer de beste prijs/kwaliteitverhouding levert.

De dekking en de premie van een zorgverzekering varieert van jaar tot jaar. Zo kan een gezin met twee kinderen een aantal jaren geleden de voordeligste zorgverzekering hebben gekozen, terwijl diezelfde verzekering nu tot de duurste hoort. Door goed te vergelijken kunnen consumenten fors besparen, in sommige gevallen meer dan €100 per maand. Met de zorgvergelijker op deze website kunnen leden van de Consumentenbond zelf uitzoeken of de huidige zorgverzekering ook voor 2009 een verstandige keus is. De zorgvergelijker ontving de maximale score in een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wacht niet te lang

Het opzeggen van de huidige zorgverzekering kan tot 31 december 2008. Vervolgens is het tot 1 februari 2009 mogelijk een nieuwe verzekering af te sluiten.