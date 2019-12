Zout: grote onderlinge verschillen

De hoeveelheid zout in vergelijkbare producten loopt sterk uiteen. Zo zijn er soepen die tot vijf keer meer zout bevatten dan andere soepen. Dat concludeert de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) na vergelijking van de zoutgehaltes van een groot aantal levensmiddelen.

De Consumentenbond deed in 2007 een soortgelijk onderzoek. Ook toen bleken de onderlinge verschillen tussen het zoutste en het minst zoute product binnen een categorie (bijvoorbeeld pindakaas) enorm: gemiddeld 52%. Dat bewijst dat het heel goed mogelijk is om producten met minder zout te maken, iets wat fabrikanten nog vaak ontkennen.



Minder zout

In alledaagse levensmiddelen zit zo veel zout dat de consument zich onmogelijk aan het overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag kan houden. Te veel zout zorgt voor een hogere bloeddruk, wat op termijn kan leiden tot een beroerte of hartinfarct. De Consumentenbond pleit daarom al lange tijd voor minder zout in levensmiddelen, compleet met een verplichte, heldere etikettering van de exacte hoeveelheid zout.