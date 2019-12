2 december 2009

Net als in 2009 is het afsluiten van een losse aanvullende zorgverzekering ook in 2010 vaak onmogelijk of schreeuwend duur. Nog steeds maakt de helft van alle zorgverzekeraars zich schuldig aan koppelverkoop, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Verzekeraars beperken hiermee de keuzevrijheid van consumenten en ondermijnen de marktwerking. Vorig jaar trok de bond al aan de bel over deze situatie, maar de verzekeringswereld is hardleers. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van minister Klink van Volksgezondheid verricht, roept de Consumentenbond politiek Den Haag opnieuw op om een einde te maken aan deze twijfelachtige koppelverkoop-praktijken.