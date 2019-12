Consument bij (ver)koop schip beter beschermd

Nieuws|De Consumentenbond heeft algemene voorwaarden voor HISWA-bemiddelaars in de watersport goedgekeurd. Deze nieuwe voorwaarden, die door HISWA en ANWB zijn opgesteld, bieden de watersporter meer bescherming en duidelijkheid bij de aanschaf of verkoop van een schip.

Bij de verkoop van een vaartuig via een bemiddelaar is het gebruikelijk dat de koper het schip betaalt aan de bemiddelaar. De bemiddelaar zorgt dan voor de verdere financiële afwikkeling en doorbetaling aan de verkoper. HISWA en ANWB hebben in de nieuwe voorwaarden afspraken gemaakt over het toezicht op deze geldstromen. Betalingen via de bemiddelaar mogen alleen via een Stichting Derdenrekening lopen. Dit is een speciale rekening waar HISWA en ANWB toezicht op houden. Ook is de bestaande courtageregeling vernieuwd. Courtage kan in de toekomst pas opgeëist worden op moment van levering.

Gefaseerde invoering

Vanaf 1 april a.s. gaan de nieuwe voorwaarden gelden voor de Hiswa Qualified Yacht Brookers en vanaf 1 september a.s. voor alle andere Hiswa bedrijven die bemiddelen bij de aan- of verkoop van schepen.