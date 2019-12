Eén instantie aansprakelijk EPD

Nieuws|Minister Klink van Volksgezondheid is niet van plan de aansprakelijkheid rondom het Elektronisch patiëntendossier (EPD) te verbeteren, dat meldt de minister in schriftelijk antwoord op Kamervragen. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op verbetering te eisen en aansprakelijkheid bij misbruik van privé-gegevens van consumenten goed te regelen. Het moet voor consumenten heel duidelijk zijn bij welke instantie ze moeten aankloppen als ze klachten hebben over of slachtoffer zijn geworden van misbruik van hun privé-gegevens uit het EPD.

Uit een analyse van de Consumentenbond blijkt dat consumenten en patiënten in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) weliswaar zeggenschap over hun privé-gegevens hebben, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt én waar mensen in zo’n geval kunnen aankloppen. De bond riep begin mei het ministerie van VWS op om voor de invoering van het EPD maatregelen te treffen door aansprakelijkheid bij wet te regelen.

Campagne

De Consumentenbond voert een campagne Bescherming Privé-gegevens. De bond wil dat privé-gegevens van consumenten geen eigen leven gaan leiden. Aansprakelijkheid en laagdrempelige geschilbeslechting moeten goed geregeld zijn.