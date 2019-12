Eén klachtenloket voor de zorg

Nieuws|De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op zich hard te maken voor één landelijk klachtenloket in de zorg. Alleen met één onafhankelijke, laagdrempelige geschillencommissie is het voor consumenten en patiënten duidelijk waar zij met klachten over zorgaanbieders naar toe kunnen. Na de zomer zal de Tweede Kamer zich over het voorstel Wet Cliëntenrechten Zorg behandelen.