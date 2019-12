Voorlopig nog geen ‘spoorboekloos’ reizen per trein

Nieuws|Elk uur 12 treinen in de randstad is voorlopig nog niet haalbaar. Dat blijkt uit een brief van de NS aan het Locov, een adviesorgaan waarin onder andere de Consumentenbond is vertegenwoordigd. Volgens de NS laat de infrastructuur, mede vanwege het aantal goederentreinen, een dergelijke metroachtige frequentie niet toe. De Consumentenbond zal bij de overheid bepleiten om in de spoorwegwetgeving, die volgend jaar wordt vernieuwd, meer prioriteit te geven aan het personenvervoer.

Wanneer er elke vijf minuten een intercity en een sneltrein rijdt, hoef je niet meer in het spoorboekje te kijken. Dat is een aantrekkelijk perspectief. De forse reizigersgroei op de drukke lijnen in de randstad rechtvaardigt ook een frequentieverhoging, maar de NS ziet teveel risico’s om deze in 2010 al door te voeren. Om de reizigersgroei op te vangen wil de NS in de spits extra treinen inzetten.

Knelpunten oplossen

De Consumentenbond moet zich nog buigen over de plannen en hierover adviseren, maar vindt het jammer dat een frequentieverhoging per 2010 er nog niet inzit. Het is nu aan de overheid om snel knelpunten op te lossen in de infrastructuur zodat er meer treinen kunnen rijden.