Meer dan 7600 matches met kandidaat-Europarlementariërs

Maar liefst 13 kandidaten (van SP, PvdA, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren) eindigden op de tweede plek met 23% van de matches. In totaal deden 70 kandidaten mee aan de EP-kandidatenmatch. De Consumentenbond gaat in de gaten houden of Mulder, mits hij verkozen wordt in het Europees Parlement, deze titel waar gaat maken.

Consumenten onderschrijven op grote schaal, net als Mulder, het standpunt dat pinnen in één Europese betaalmarkt gratis moet zijn. De Consumentenbond voelt zich door een ruime meerderheid van de consumenten gesteund in zijn pleidooi dat het gelijktrekken van de rechten van consumenten in alle lidstaten van de Europese Unie niet mag leiden tot verslechtering van het niveau van consumentenbescherming in Nederland. Bijna 7000 consumenten vinden dat zij schadevergoeding moeten kunnen eisen van een bedrijf dat prijsafspraken maakt of consumentenregels overtreedt. De grootste verdeeldheid bestaat over de stelling ‘mogen medicijnfabrikanten direct informatie sturen aan patiënten’. Een kleine meerderheid vindt dat geen goed idee.

In Europa

Voor de Consumentenbond zijn er zes onderwerpen die de komende jaren in ieder geval extra aandacht en inzet behoeven van de toekomstige Europarlementariërs. Daarom is het van belang dat het pluche wordt gevuld met parlementariërs die zich hard gaan maken voor deze consumentenzaken: