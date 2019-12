AFM misleidt met roep om nieuwe bevoegdheden

Nieuws|De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil zijn taken uitbreiden om ook financiële producten te kunnen toetsen voordat deze op de markt worden gebracht. De AFM denkt hiermee te voorkomen dat financieel aanbieders ‘knollen voor citroenen’ aan klanten verkopen. De AFM vergeet daarbij het belangrijkste knelpunt in de markt, namelijk het slechte gedrag, slecht advies en het gebrek aan integriteit. Ook goede producten kunnen slecht verkocht worden. De Consumentenbond roept de toezichthouder op over te gaan tot zijn bestaande taak: verkeerd gedrag aanpakken en beëindigen.

De Consumentenbond pleit voor aanscherping van de huidige taken van de gedragstoezichthouder AFM. De bond wil dat de AFM strenger en vooral sneller optreedt. Daarnaast dient de AFM veel meer en beter bekend te maken welke financieel aanbieder zijn werk wel of niet goed doet. Ten slotte pleit de Consumentenbond voor een persoonlijk vergunningenstelsel, waarbij iedereen in de financiële sector met klantcontact verplicht een vergunning moet aanvragen. Die vergunning wordt bij verkeerd gedrag ingetrokken.

Toezicht nieuwe regels

Om de problemen in de markt in te dammen, wordt dit jaar veel nieuwe regelgeving opgetuigd:

Bonusverbod: aanbieders mogen tussenpersonen geen bonussen meer aanbieden voor het behalen van bepaalde verkooptargets

Provisietransparantie: sinds 1 april 2009 moeten tussenpersonen uiterlijk bij het contract laten zien hoeveel zij in euro’s aan provisie krijgen bij complexe producten en hypotheken; per 1 januari 2010 komen daar uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers bij

Passende provisie: kort gezegd betekent deze regel dat tussenpersonen voor complexe producten en hypotheken geen provisie mogen ontvangen die zo hoog is dat daar een verkeerde prikkel van uit gaat

Kostentransparantie: banken en verzekeraars moeten vanaf 1 januari 2010 transparant zijn over de totale prijs in euro’s van het product met inbegrip van alle kosten, en bij complexe producten zelfs een nadere uitsplitsing van de kosten

Dienstverleningsdocument: tussenpersonen zijn sinds 1 juli 2009 verplicht om klanten een dienstverleningsdocument te geven voordat zij overgaan tot advies over een hypotheek of een complex product. Dit document geeft informatie over het soort dienstverlening van de tussenpersoon en de beloning die hier tegenover staat.

De AFM heeft net als de Consumentenbond bij alle besprekingen over deze nieuwe regelgeving meegepraat, maar zich er niet eerder over uitgelaten dat deze regelgeving niet voldoende is. Het is de taak van de AFM bij de ruim 11.000 tussenpersonen en honderden banken en verzekeraars toe te zien op goede naleving van deze nieuwe regels, en waar nodig moet de toezichthouder hard ingrijpen.