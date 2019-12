Consumentenbond op 50PlusBeurs

Nieuws|Van woensdag 16 tot en met zondag 20 september vindt de 50PlusBeurs plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. ’s Werelds grootste evenement voor actieve 50-plussers. U kunt er lezingen bijwonen, winkelen, genieten van optredens en deelnemen aan interessante workshops. De Consumentenbond is hier aanwezig met een stand.