DSI-registratie voor financieel adviseurs

Nieuws|De Stichting DSI (Deskundigheid, Screening en Integriteit) pleit er voor dat financieel adviseurs bij banken, verzekeraars, tussenpersonen en pensioenfondsen worden geregistreerd in een onafhankelijk register, zodat consumenten kunnen controleren of een financieel deskundige integer en betrouwbaar is. De Consumentenbond dringt al lange tijd aan op een dergelijk register met informatie over diploma’s en opleidingen van adviseurs.

Of een financieel advies goed is, hangt nauw samen met de kwaliteit van de adviseur. Beschikt deze over de juiste kennis? Is hij te vertrouwen? Het register belooft individuele screening en toetsing van medewerkers in de financiële sector die contact hebben met consumenten. Er wordt gekeken naar deskundigheid, vakbekwaamheid en integriteit.

Te veel problemen

De financiële sector heeft de afgelopen tijd flink onder vuur gelegen door allerlei affaires waaronder de woekerpolis affaire. Hierdoor is de betrouwbaarheid en integriteit van de sector in het geding gekomen. De plannen voor het uitgebreide DSI-register zijn voor financieel adviseurs een stok achter de deur om zich integer te gedragen.