Greep op je geld voor jonge gezinnen

Nieuws|Gezinnen met jonge kinderen hebben minder kennis van financiële producten dan gemiddeld en 23% geeft aan dat zij gebaat zouden zijn bij extra kennis of informatie over financiële zaken. Dat blijkt uit diverse onderzoeken van CentiQ, Wijzer in Geldzaken.

Om gezinnen met jonge kinderen te helpen met het op orde houden van hun financiële huishouding en in te kunnen spelen op veranderingen, publiceert de Consumentenbond op 5 november 2009 de brochure Greep op je Geld. De bond deelt de gids Greep op je Geld uit onder bezoekers van de Jonge Gezinnenbeurs. Ook zal de gids op kinderdagverblijven, via Ezeltje Prikje, onder jonge ouders verspreid worden. Greep op je Geld is ook via de website van de Consumentenbondte downloaden.

<img height="213" alt="" src="http://212.72.56.204/morello-visuals/136867/O_Greep_op_je_geld.jpg" width="150">

Als partner in het platform Wijzer in Geldzaken wil de Consumentenbond bijdragen aan financiële educatie van consumenten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met name jonge gezinnen te maken krijgen met grote veranderingen, zoals het krijgen van kinderen of het kopen van een huis, die forse financiële gevolgen hebben. De gids bevat diverse stappenplannen en praktische informatie over sparen, verzekeren en lenen. Op de website van de bond staat daarnaast nog veel aanvullende informatie en wegwijzers naar andere relevante organisaties. De informatie is voor alle jonge gezinnen toegankelijk.

Samenwerkingsverband

Het platform Wijzer in Geldzaken is een samenwerkingsverband van partijen in de financiële sector, de overheid, de wetenschap en consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond. De doelstelling van het platform is dat consumenten hun financiële beheer beter op orde hebben, nu en met een lange-termijn horizon. Ze zijn zelf actief betrokken en/of winnen deskundig advies in, om te komen tot weloverwogen financiële beslissingen die bijdragen aan het behalen van hun persoonlijke doelen.