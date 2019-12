MP3-spelers toch niet duurder

Nieuws|Er was even verwarring of MP3-spelers en harddiskrecorders duurder zouden worden. Het hing in de lucht dat op beide media een thuiskopieheffing geheven zou worden. Maar het ministerie van Justitie heeft deze onduidelijkheid weggenomen: een thuiskopieheffing is nu en in de toekomst alleen van toepassing op CD’s en DVD’s, wat nu al het geval is.